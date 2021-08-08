اليوم الختامي للاولمبياد.. أمريكا تحصد الذهب في سلة السيدات

توجت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الأحد، بالميدالية الذهبية في كرة السلة للسيدات، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، ليكون التتويج السابع على التوالي للمنتخب الأمريكي في سلة السيدات بدورات الألعاب الأولمبية.





وسجلت بريتني جرينر 30 نقطة للفريق الأمريكي وأضافت زميلتها بريانا ستيوارت 14 نقطة و14 متابعة.



جاء ذلك بعد يوم واحد من تتويج منتخب كرة السلة الأمريكي للرجال بالذهبية الأولمبية، للمرة الرابعة على التوالي و16 في تاريخه.

وتغلب المنتخب الأمريكي في النهائي اليوم على نظيره الياباني صاحب الضيافة 90 / 75.وسجلت بريتني جرينر 30 نقطة للفريق الأمريكي وأضافت زميلتها بريانا ستيوارت 14 نقطة و14 متابعة.جاء ذلك بعد يوم واحد من تتويج منتخب كرة السلة الأمريكي للرجال بالذهبية الأولمبية، للمرة الرابعة على التوالي و16 في تاريخه.