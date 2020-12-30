العراق يتعاقد مع شركة "دايو" لإنشاء ميناء الفاو

ونقل بيان لوزارة النقل تلقت السومرية نيوز نسخة منه، عن الوزير ناصر الشبلي قوله "لا يسعني الا ان اقدم شكري لكل من وقف معنا من أجل أن يرى ميناء الفاو النور، هذا المشروع الاستراتيجي العملاق سيوفر عشرات الالاف من فرص العمل للشباب ليس في محافظة البصرة وحسب بل والمحافظات المجاورة الاخرى سواء اثناء التنفيذ او اثناء التشغيل".ولفت الشبلي، إلى أن "تنفيذ الميناء سيبدأ بوتيرة متصاعدة لاسيما وانه تعرض الى التعطيل لاسباب كثيرة من اجل اتمام انجازه ضمن الوقت المحدد".من جانبه، ذكر مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي الذي وقع العقد مع الجانب الكوري، بحسب البيان، أن "هذا العقد الذي تم توقيعه مع شركة دايوو يتضمن مشاريع للبنى التحتية الخمسة الأساسية، التي تتضمن إنشاء قناة ملاحية بطول (14) كم، تمتد إلى عرض البحر، وإنشاء الحوض الخاص بالبواخر التي سترسو في الميناء، إضافة إلى نفق تحت الماء، وهو الأكبر من نوعه، حيث سيربط ميناء الفاو الكبير بخور الزبير وطريق يربط بين الأرصفة والنفق".وأضاف الفرطوسي، أن "عملية حفر مرسى الميناء والقناة الملاحية، بعمق (١٩،٨م) بحاجة إلى رفع (١١٠ مليون م٣) من الترسبات الطينية"، مشيراً إلى أن "العمل سيبدأ في الايام القادمة لاسيما وان الشركة المنفذة تمتلك الاليات اللازمة الموجودة في ارض الميناء للشروع بالعمل".