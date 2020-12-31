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البنك الدولي: 7 من كل 10 مواطنين بالعالم سيعيشون داخل المدن في 2050

اقتصاد

2020-12-31 | 04:31
البنك الدولي: 7 من كل 10 مواطنين بالعالم سيعيشون داخل المدن في 2050
1,719 مشاهدة

توقع البنك الدولي، اليوم الخميس، ان 7 من كل 10 مواطنين في العالم سيعيشون في المدن 2050، مبينا ان المدن تُسهم بنسبة الثلثين من استهلاك الطاقة العالمي.

وقال البنك في تقرير له اطلعت عليه السومرية نيوز ان "عدد الذين يعيشون في المدن حاليا يبلغ نحو 55% من سكان العالم أي 4.2 مليارات نسمة"، متوقعا ان "يستمر هذا الاتجاه وانه بحلول العام 2050 سيزداد سكان الحضر باكثر من ضعف العدد الحالي بحيث سيعيش 7 من كل 10 مواطنين في العالم سيعيشون في المدن 2050".

واضاف البنك أن "سرعة التوسع الحضري ونطاقه يحملان معهما تحديات، من بينها تلبية الطلب المتسارع على الإسكان ميسور التكلفة، وتوفير أنظمة نقل ومواصلات مترابطة وغير ذلك من مرافق البنية التحتية، والخدمات الأساسية فضلاً عن الوظائف، ولاسيما بالنسبة لقرابة المليار نسمة من فقراء الحضر الذين يعيشون في مناطق عشوائية كي يكونوا على مقربة من الفرص المتاحة".

واشار البنك الى ان "التوسع في استخدام الأراضي الحضرية يزيد النمو السكاني بنسبة تصل إلى 50%، ومن المتوقع أن يُضيف هذا 1.2 مليون كيلومتر مربع من المساحات الحضرية الجديدة في المناطق الحضرية إلى العالم في العقود الثلاثة القادمة،ه لافتا الى الزحف الحضري يضع ضغوطا على الأرض والموارد الطبيعية، ويؤدي إلى نواتج غير مرغوب فيها، فالمدن تُسهم بنسبة الثلثين من استهلاك الطاقة العالمي، وأكثر من 70% من انبعاثات غازات الدفيئة".

واكد البنك انه "في ظل مساهمة المدن بأكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، يمكن للتوسع الحضري أن يسهم في تحقيق النمو المستدام إذا ما أُحسن إدارته، وذلك بزيادة الإنتاجية وإتاحة الفرصة لروح الابتكار والأفكار الجديدة للخروج للنور والانتقال".
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