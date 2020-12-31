المركزي للإحصاء يصدر التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفصل الثالث من 2020

وقال الجهاز في تقرير اطلعت السومرية نيوز عليه، ان "الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الاساسية للفصل الثالث لعام 2020 بلغت 53223.9 مليار دينار، وهي تساوي 45.02 مليار دولار"، مبينا ان "معدل تغير الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية سجلت انخفاضا بنسبة 21.05% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019".واضاف الجهاز ان "معدل تغير الناتج الاجمالي بالاسعار الجارية للفصل الثالث 2020 ارتفعت عن الفصل الثاني 2020 بنسبة 31.08%".واشارت الى ان "هذه المؤشرات مع مؤشرات اخرى ستعكس حجم النشاط الاقتصادي حيث يمكن من خلالها رصد كافة تحركات التدفقات الاقتصادية الرئيسة كالانتاج والاستهلاك كما تعد هذه المؤشرات الاقتصادية المهمة التي يحتاج اليها المخططون ومتخذو القرارات الاقتصادية من اجل رسم السياسات الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الوطني".