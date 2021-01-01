النفط تعلن زيادة بايراداتها المالية للشهر الماضي

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (88) مليونا (211) الفا و( 750 )برميلاً ، بايرادات مالية شهدت زيادة طفيفة بلغت (4) مليار و(213) مليونا و (432 ) الف دولار".واضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (85) مليون و(195) الف و (608) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 16) الفا و( 142 ) برميلا".وأشارت الى أن "معدل الكميات اليومي بلغ (2) مليون و(846) الف برميل في اليوم"، مبينة أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 47.765 ) دولارا".وصدر العراق النفط الخام من حقوله الجنوبية والوسط عن طريق الخليج العربي ومن حقوله الشمالية عن طريق ميناء جيهان التركي.