مستشار الكاظمي: نسبة الفقر في البلاد بلغت 30%

توقع مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الأحد، تواصل صعود أسعار النفط إلى مستويات تصل إلى 65 دولاراً للبرميل الواحد، فيما كشف أن نسبة الفقر في البلاد بلغت 30% من مجموع السكان.



وقال صالح في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "العجز يمكن معالجته بكثير من فقرات موازنة العام الحالي، منها زيادة أسعار النفط، وضغط النفقات، وبذلك ستعوض عن الاقتراض".

وتوقع صالح أن "تواصل أسعار النفط الصعود إلى مستويات أعلى تصل إلى 65 دولاراً للبرميل الواحد مع حلول الصيف المقبل، ورفع القيود عن النقل بعد تحسن الأوضاع عالميا، من فيروس كورونا".

وأضاف، أن "الزيادة التي أقرتها أوبك مؤخرا في إنتاج النفط البالغة 500 ألف برميل يوميا، تشير إلى زيادة الطلب عالميا على النفط وانخفاض نسب التخمة فيه".

وأشار إلى أن "نسبة الفقر في البلاد بلغت 30 % من مجموع السكان، منهم مهجرون قدماء وعاطلون عن العمل، إضافة إلى أن هنالك أكثر من مليوني عائلة، أضيفت نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم".