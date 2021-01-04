الدفاع المدني تعلن احصائيات حوادث الحريق والأنقاذ والاسعاف لعام 2020

واوضحت المديرية، "بلغت في مجموعها ( 29658) حادث حريق، حيث سجلت المديرية خلال العام الماضي ( 5702) حادث حريق في القطاع الحكومي، فيما بلغت عدد حوادث الحريق في القطاع المختلط ( 679) حادث حريق، اما حرائق القطاع الخاص فقد بلغت (23277)، اما اسباب حوادث الحريق توزعت كا التالية التماس الكهربائي تسبب بـ (12419) حادث حريق نتيجة تذبذب التيار الكهربائي والشبكة العنكبوتية للأسلاك الكهربائية المتدلية للمولدات الأهلية" .وتابعت، "يلي ذلك عبث الأطفال فقد تسبب بـ ( 5835) حادث حريق فيما سجلت المديرية ( 2649) حادث حريق نتيجة الأهمال، اما حوادث حريق نتيجة اعقاب السكائر كانت إحصاءاتها تشير الى ( 2038) حادث حريق، اما اسباب حوادث الحريق المتعمدة فكانت (1636) حادث حريق، فيما بلغت عدد حوادث الحريق نتيجة شرارة ( 808) حادث، وكان للنزاع العشائري حصة من حوادث الحريق حيث سجلت ( 116) حادث حريق، كما سجلت المديرية حوادث الحريق لوسائط النقل بلغت ( 75) حادث حريق، وما تبقى كان نتيجة الاحتراق الذاتي وتسرب الوقود والغاز وغيرها من اسباب حوادث حريق اخرى".وكانت في صدارة حوادث الحريق المسجلة محافظة بغداد بواقع (4575) حادث حريق يليها محافظة نينوى حيث بلغت (3594)، فيما كانت اقلها حوادث حريق مسجلة محافظة بابل حيث بلغت (573) يليها محافظة ميسان حيث بلغت (802) حادث حريق .وفيما يخص حوادث الانقاذ التي نفذتها المديرية خلال عام 2020 فقد بلغت (325) ثلاثمائة وخمسة و عشرون حادث انقاذ اما الاسعاف فكان (230) مئتان و ثلاثون حادث اسعاف نفذتها فرق الدفاع المدني خلال العام الماضي .كما عملت فرق معالجة القنابل الغير منفلقة التابعة الى مديرية الدفاع المدني برفع (39591) تسعة و ثلاثون ألفاً و خمسمائة و واحد و تسعون مقذوف حربي نتيجة مخلفات الحروب في المدن العراقية وخصوصاً الحدودية منها .وتسعى مديرية الدفاع المدني جاهدة الى نشر الوعي الوقائي التوعوي واشاعة ثقافة الحماية بين المواطنين لتقليل عدد الحوادث لتفادي الخسائر والاصابات البشرية ولتقليل الخسائر المادية التي ترهق الاقتصاد الوطني وتستنزف موارد المديرية من مواد الاطفاء والاندثار الداخلي لعجلاتها الاختصاصية .