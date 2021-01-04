أسعار النفط ترتفع وبرنت فوق 53 دولارا

أعاد تحالف اوبك 500000 برميل يوميًا إلى السوق هذا الشهر ويجتمع يوم الاثنين لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر شباط.و قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو في اجتماع يوم الأحد إن التوقعات للنصف الأول متباينة للغاية ولا تزال هناك مخاطر هبوط كثيرة ينبغي التوفيق بينها.ويزن السوق توقعات هشة للطلب على الطاقة على المدى القصير مقابل انتعاش متوقع في وقت لاحق من العام بمجرد تلقيح عدد كافٍ من الأشخاص. كان النفط مدعومًا أيضًا بضعف الدولار ، مما يعزز جاذبية السلع المسعرة بالعملة.ارتفع غرب تكساس الوسيط تسليم شباط بنسبة 1.98٪ إلى 49.47 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 06: 40 بتويقيت غرينتش.زارتفع برنت لشهر اذار 2.5٪ إلى 53.02 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد أن أغلق مرتفعا 0.3٪ يوم الخميس.قفزت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 6.1٪ إلى 320.1 يوان للبرميل في بورصة شنغهاي الدولية للطاقة بعد انخفاضها بنسبة 2.6٪ الأسبوع الماضي.وقال مندوبون في اجتماع يوم الأحد إن عدة دول من بينها السعودية بدت حذرة بشأن زيادة الإنتاج في فبراير شباط. وقالت روسيا إن أوبك + ، التي خفضت الإنتاج العام الماضي ، يمكن أن تضيف 500 ألف برميل أخرى يوميًا الشهر المقبل ، بينما أبقت الرياض آراءها علانية تحت طي الكتمان.ارتفع إنتاج أوبك بمقدار 190 ألف برميل يوميًا إلى 25.3 مليون برميل يوميًا في ديسمبر ، مع تحقيق ليبيا المكاسب ، وفقًا لـ JBC Energy. كما عززت أنجولا وإيران والإمارات وفنزويلا والجزائر المعروض. تتوقع أوبك أن الطلب على النفط الخام سيرتفع إلى 95.9 مليون برميل يوميا هذا العام من 90 مليون في 2020.