المركزي للاحصاء: انخفاض كميات النفط المنتج وارتفاع الاسعار في الفصل الثالث لسنه 2020

وقال الجهاز في تقرير له اطلعت عليه السومرية نيوز ان "كميات النفط الخام المنتج في الفصل الثالث من سنة 2020 انخفضت بنسبة 10.35% لتصل الى 3.09 مليون برميل يوميا مقارنة بالفصل الثاني من نفس العام التي بلغت الصادرات فيها 3.57 مليون برميل يوميا".واضافت ان معدل سعر البرميل للفصل الثالث من سنة 2020 ارتفع بنسبة 77.84% مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2020".يذكر ان العراق يعتمد على النفط في موزانته العامة مما جعل ذلك يتعرض الى ازمات مالية نتيجة انخفاض اسعار النفط وصلت الى حد عدم قدرة الحكومة على تسديد رواتب الموظفين.