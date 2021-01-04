مصرف الرشيد يصدر توضيح بشان استئناف الدوام في فروعه

أصدر مصرف الرشيد،الاثنين، توضيحا بشان استئناف الدوام الرسمي في فروعه، مبينا ان اليوم سيكون مغلق ايضا لاغراض التطبيق.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان "اليوم الاثنين هو مخصص لاغراض التطبيق وغلق ابواب المصرف نظرا لتزامن يوم الاحد الموافق ٣ كانون الثاني عطلة رسمية ".

واضاف ان "المصرف سيستأنف العمل يوم غدا الثلاثاء لاستقبال زبائنه وتقديم الخدمات المصرفية".

وأعلن مصرف الرشيد في 26 كانون الاول الماضي ايقاف عمليات السحب والايداع لحسابات التوفير ولغاية ٣ كانون الثاني وذلك لانتهاء السنة المالية ولاغرض التطبيق فقط.