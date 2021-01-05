انخفاض أسعار النفط قبل استئناف أوبك + اجتماعها بشأن مستويات الإنتاج

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس آذار 21 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 50.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر شباط 47.52 دولار للبرميل منخفضا 11 سنتا.وانخفض كلا العقدين بأكثر من 1٪ يوم الاثنين بعد أن فشلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، المجموعة المعروفة باسم أوبك + ، في الاتفاق على تغييرات في إنتاج النفط في فبراير شباط.عارضت المملكة العربية السعودية ضخ المزيد بسبب الإغلاق الجديد بينما قادت روسيا دعوات لزيادة الإنتاج ، مشيرة إلى تعافي الطلب، وتستأنف أوبك + المحادثات في وقت لاحق يوم الثلاثاء.في الوقت نفسه ، دعم التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط أسعار النفط حيث احتجز الحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج واحتجز طاقمها وسط نزاع بين طهران وسيئول بشأن الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية.