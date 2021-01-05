النفط: اولويتنا تطوير الانتاج واستثمار 200 مقمق من الغاز باليوم لحقول ذي قار

وقالت وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان "خطط الوزارة التي تهدف الى ادامة وتطوير الانتاج في حقلي الغراف والناصرية ، والاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية وبمعدل يصل الى (200مقمق) مليون قدم مكعب قياسي باليوم ."واضاف ان حقول المحافظة تعد من الحقول النفطية الواعدة في العراق ، وتحضى باهتمام الوزارة ، وتحرص على توفير بيئة العمل المناسبة للشركات الوطنية والاجنبية من اجل تحقيق الاهداف المشتركة ".واشار حطاب الى "اهمية توسيع مشاريع تطوير الحقول النفطية والبنى التحتية وادامة الانتاج في المحافظة ، منوهاً الى خطط الوزارة التي تهدف ايضاً الى استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في المحافظة ، وقيام الوزارة بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة في هذا المجال لاستثمار (200مقمق) في ذي قار خطوة مهمة في هذا الاطار تسهم في احداث نقلة نوعية ".وتضم محافظة ذي قار حقول نفطية غير مستثمرة كحقل الناصرية الكبير، وحقل الغراف وكذلك حقل الرافدين (أبو عمود) ،كما أن هناك الكثير من الحقول النفطية غير المكتشفة والقريبة.