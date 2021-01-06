النفط تعلن إيقاف تجهيز مصفى "كار" بالنفط الخام

اعلنت وزارة النفط، الاربعاء، عن إيقاف تجهيز مصفى في اربيل بالنفط الخام.

وقلت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إنه "تم إيقاف تجهيز مصفى "كار" بالنفط الخام"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.