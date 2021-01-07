خام البصرة الخفيف يتجاوز 55 دولاراً للبرميل

تجاوز سعر برميل النفط من خام البصرة الخفيف، اليوم الخميس، حاجز الـ 55 دولارا للبرميل الواحد.





وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن سعر برميل النفط من خام البصرة الخفيف تجاوز، حاجز الـ 55 دولاراً".