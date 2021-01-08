اعتقال شخصين متهمين بالتهريب وضبط عجلتين محملتين بمنتجات نفطية في كركوك





افاد مصدر في محافظة كركوك، الجمعة، باعتقال شخصين متهمين بالتهريب وضبط عجلتين محملتين بمنتجات نفطية في كركوك.







وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "القت مفرزة سيطرة شرطة النفط سليمانية/ كركوك التابعة لقسم سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال على متهمين وتضبط عجلتين بعد ورود معلومات أستخباراتية".



واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "العجلتين تحملان منتجات نفطية داخل براميل حديدية يقدر عددها بـ 130 وبسعة 220 لتر دون أي موافقات رسمية"، مؤكدا "إيداعهما التوقيف داخل إحدى مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".