لجنة العمل النيابية تقترح زيادة مبالغ الإعانات الاجتماعية 50 بالمئة في الموازنة 

ونقلت صحيفة الصباح الحكومية عن عضو اللجنة فاضل الفتلاوي قوله إن "اللجنة قدمت مقترحا لزيادة الاعانات للرعاية الاجتماعية بنسبة 50 % وتضمينه ضمن فقرات الموازنة الاتحادية نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد اضافة الى شمول اعداد اضافية اخرى بنظام الرعاية الاجتماعية عبر زيادة نسبة المستفيدين".واضاف ان "خط الفقر وصل الى 30 % وفي بعض المحافظات تجاوز 40 %"، مشيرا الى ان "اللجنة تسعى مع هذه المعطيات الى خفض مستوى خط الفقر من خلال زيادة المدخولات للفرد المشمول بنظام الرعايةالاجتماعية".وبشأن قانون الضمان الاجتماعي والعمالة الاجنبية، اكد عضو اللجنة «العمل على مناقشته”، لافتا الى انه “يتضمن حجم العمالة ونسبتها ونوعية المهن ودرجةالخبرة".