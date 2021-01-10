الاوراق المالية تعلن حجم وقيمة الاسهم المتداولة لديها العام الماضي

وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام ضمن التقرير السنوي للسوق لعام 2020 في بيان له تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان "السوق تداول 403 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 330 مليار دينار لاسهم الشركات المسجلة في السوق"، مبينا ان "مؤشر أسعار الأسهم المتداول ISX60 اقفل على (508) نقطة في اخر جلسة ليوم الخميس 24/12/2020 مرتفعا بنسبة 3 بالمئة عن اقفال عام 2019 الذي كان قد اغلق على (493) نقطة".واضاف عبد السلام ان "عدد الشركات المسجلة في السوق بلغ 104 شركة مساهمة، بعد شطب ادراج شركة مساهمة في شهر كانون الأول لتغير نشاطها من شركة تحويل مالي الى شركة صرافة مالية فئة A"، مشيرا الى ان "عدد الشركات التي تم التعامل بأسهمها (75) شركة مساهمة لوجود (30) شركة مساهمة موقوفة عن التداول بقرار من هيئة الأوراق المالية بسبب عدم تقديم الإفصاح السنوي والبيانات المالية السنوية بعضها لأكثر من سنة مالية".واوضح ان "السوق نظم خلال العام المنصرم 183 جلسة، ولم ينظم السوق (58) جلسة كونها عطلة رسمية امتثالا لقرارات لجنة الصحة والسلامة العامة اثناء حظر التجوال الشامل بسبب جائحة Covid-19 التي اعتبرت قوة قاهرة". لافتا الى ان "السوق وعناصر سوق راس المال اول من طبق الشمول المالي والتحول الرقمي في الأداء من خلال التطبيقات التي اتخذها منذ عام 2008 لغاية اليوم".يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول اسبوعيا من الاحد الى الخميس, ومدرج فيه 104 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتامين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.