Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الكهرباء تعلن عن إعداد خطة لإنهاء أزمة تجهيز الطاقة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الاوراق المالية تعلن حجم وقيمة الاسهم المتداولة لديها العام الماضي

اقتصاد

2021-01-10 | 04:46
الاوراق المالية تعلن حجم وقيمة الاسهم المتداولة لديها العام الماضي
1,263 مشاهدة


اعلن سوق العراق للاوراق المالية، الاحد، عن تداولها 403 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 330 مليار دينار عام 2020.

وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام ضمن التقرير السنوي للسوق لعام 2020 في بيان له تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان "السوق تداول 403 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 330 مليار دينار لاسهم الشركات المسجلة في السوق"، مبينا ان "مؤشر أسعار الأسهم المتداول  ISX60 اقفل على (508) نقطة في اخر جلسة ليوم الخميس 24/12/2020 مرتفعا بنسبة 3 بالمئة عن اقفال عام 2019 الذي كان قد اغلق على (493) نقطة".

واضاف عبد السلام ان "عدد الشركات المسجلة في السوق بلغ 104 شركة مساهمة، بعد شطب ادراج شركة مساهمة في شهر كانون الأول لتغير نشاطها من شركة تحويل مالي الى شركة صرافة مالية فئة A"، مشيرا الى ان "عدد الشركات التي تم التعامل بأسهمها (75) شركة مساهمة لوجود (30) شركة مساهمة موقوفة عن التداول بقرار من هيئة الأوراق المالية بسبب عدم تقديم الإفصاح السنوي والبيانات المالية السنوية بعضها لأكثر من سنة مالية".

واوضح ان "السوق نظم خلال العام المنصرم 183 جلسة، ولم ينظم السوق (58) جلسة كونها عطلة رسمية امتثالا لقرارات لجنة الصحة والسلامة العامة اثناء حظر التجوال الشامل بسبب جائحة Covid-19 التي اعتبرت قوة قاهرة". لافتا الى ان "السوق وعناصر سوق راس المال اول من طبق الشمول المالي والتحول الرقمي في الأداء من خلال التطبيقات التي اتخذها منذ عام 2008 لغاية اليوم".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول اسبوعيا من الاحد الى الخميس, ومدرج فيه 104 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتامين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.
 
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
13:20 | 2021-01-10 13:20
13:01 | 2021-01-10 13:01
12:45 | 2021-01-10 12:45
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
انخفاض اسعار الدولار بالاسواق العراقية
32.18%
03:35 | 2021-01-09
انخفاض اسعار الدولار بالاسواق العراقية
03:35 | 2021-01-09
انخفاض اسعار الدولار بالاسواق العراقية
19.54%
03:12 | 2021-01-10
انخفاض اسعار الدولار بالاسواق العراقية
03:12 | 2021-01-10
ارتفاع الاصابات بكورونا.. الموقف الوبائي بالعراق لليوم السبت
18.69%
08:06 | 2021-01-09
ارتفاع الاصابات بكورونا.. الموقف الوبائي بالعراق لليوم السبت
08:06 | 2021-01-09
أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
11.87%
05:13 | 2021-01-10
أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
05:13 | 2021-01-10
مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لمشروع قانون موازنة 2021
8.99%
14:00 | 2021-01-09
مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لمشروع قانون موازنة 2021
14:00 | 2021-01-09
بايدن يرفض عزل ترامب
8.75%
04:44 | 2021-01-09
بايدن يرفض عزل ترامب
04:44 | 2021-01-09
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.