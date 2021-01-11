النفط ينخفض مع ارتفاع الدولار وازدياد حالات كورونا

وتخضع معظم أوروبا ايضا لأشد القيود، وفقًا لمؤشر أكسفورد للتشدد ، الذي يقيم مؤشرات مثل حظر السفر وإغلاق المدارس وأماكن العمل.وقالت هيئة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الإثنين، إن البر الرئيسي للصين شهد أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بكوفيد -19 في أكثر من خمسة أشهر ،.ارتفع النفط الخام في وقت متأخر يوم الجمعة بعد أن اقترح بايدن تحفيزًا بقيمة تريليونات الدولارات لمواجهة الخسائر الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا ، مما زاد من المكاسب الأسبوعية التي يدعمها تعهد المملكة العربية السعودية بتخفيضات أكبر للإنتاج. كما رفعت المملكة أسعار نفطها إلى آسيا ، يليها العراق وأبو ظبي.انخفض West Texas Intermediate لشهر فبراير 47 سنتًا إلى 51.77 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش بعد صعوده 7.7٪ الأسبوع الماضي.وانخفض مزيج برنت لشهر مارس 1.2 بالمئة إلى 55.33 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد ارتفاعه 3 بالمئة في الجلسة السابقة.أدى تعهد المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي بخفض الإنتاج من جانب واحد بمقدار مليون برميل يوميًا إلى تخفيف المخاوف بشأن فائض المعروض.ودعا بايدن للحصول على مساعدة جديدة - بما في ذلك تعزيز شيكات التحفيز إلى 2000 دولار - بعد تقرير الوظائف السيئ بشكل غير متوقع في ديسمبر والذي عكس انخفاضًا في التوظيف في المطاعم وفي الوقت نفسه ، ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين الشهر الماضي بعد انخفاضها لفترة وجيزة في نوفمبر ، بينما تراجع الانكماش في بوابة المصانع ، مما يوفر مزيدًا من الأدلة على الانتعاش الاقتصادي في البلاد.