ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض المخزون الامريكي

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا أو 0.4٪ إلى 55.88 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:03 بتوقيت جرينتش ، في حين صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 25 سنتًا أو 0.5٪ إلى 52.50 دولارًا للبرميل.ووعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ، الذي يتولى منصبه في 20 يناير مع سيطرة حزبه الديمقراطي على مجلسي الكونجرس ، بـ "تريليونات" من الإنفاق الإضافي على الإغاثة من الوباء.واظهرت توقعات اولية لمعهد البترول الامريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت على الأرجح للأسبوع الخامس على التوالي ، بينما شهدت مخزونات المنتجات المكررة ارتفاعًا الأسبوع الماضي.قال جولدمان ساكس إن خام برنت قد يرتفع إلى 65 دولارا للبرميل بحلول صيف 2021 مدفوعا بالتخفيضات السعودية وتداعيات تحول السلطة إلى الديمقراطيين في الولايات المتحدة. وكان بنك الاستثمار في وول ستريت قد توقع في وقت سابق أن يصل سعر النفط إلى 65 دولارا بنهاية العام.تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 90 مليون يوم الاثنين، حيث تتدافع الدول في جميع أنحاء العالم لشراء اللقاحات وتواصل تمديد أو إعادة عمليات الإغلاق لمكافحة متغيرات فيروس كورونا الجديدة.في آسيا ، تخطط اليابان لتوسيع حالة الطوارئ خارج عاصمتها طوكيو لوقف انتشار COVID-19 بينما تنفذ الصين قيودًا على الحركة في بعض أجزاء البلاد.