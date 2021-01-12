بنحو 5.9 مليار دولار .. العراق ثاني مستوردي السلع الايرانية

وآوضح " فرزاد بيلتن"، أن الصادرات للعراق سجلت نحو 20 مليون طن بنمو 7 بالمئة على أساس سنوي.وأشار الى أن السوق العراقية استحوذت على 23.6 بالمئة من اجمالي صادرات ايران في الشهور التسعة المذكورة، وجاءت في المرتبة الاولى من بين دول الجوار والثانية بترتيب الاسواق التصديرية.ولفت بيلتن الى أن من أهم السلع غير النفطية المصدرة، هی الحديد والطماطم ومعجون الطماطم وقطع غيار التوربينات البخارية واليوريا والبلاستيك والاسمنت والمواد الغذائية والحلويات والبطيخ والمكيفات المائية.وبيّن أن من أهم المعوقات التي إعترضت الصادرات الايرانية للعراق في السنة المالية (بدأت 20 مارس/آذار 2020)، تتمثل بانغلاق المنافذ والاسواق الحدودية بنحو 3 شهور وتعطل إقامة المعارض التجارية وتبادل الوفود وذلك بسبب جائحة كورونا، فضلا عن القيود التصديرية بمجال الصلب وتشديد العراق استيراد المنتجات الزراعية، انخفاض صادرات منتجات الالبان قياسا بالسنة الماضية