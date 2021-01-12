إليكم أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

ففي أسواق الجملة ل‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 372.500 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 367.500 دينار.أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 347.500 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 342.500.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 375 و 390 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 350 و365 ألفاً.علما أن المثقال الواحد يساوي (خمسة غرامات).