المالية النيابية تعلق بشأن تأمين رواتب الشهر الحالي

علقت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، على تأمين رواتب الشهر الحالي للموظفين.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح لصحيفة الصباح تابعته السومرية نيوز، ان "لدى الحكومة أرصدة مدوّرة، كما أن سعر برميل النفط ارتفع، والدولة تحصل على الايرادات بالدولار، إضافة إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وفّر للحكومة الأموال الكافية"، مبينا "لا اعتقد بأن هناك مشكلة في دفع الرواتب للشهر الحالي".

واضاف ان "الإيرادات النفطية المتحققة هي أكثر من 5 مليارات دولار شهرياً (في ظل أسعار النفط الحالية)، ماعدا الإيرادات غير النفطية، كما أن لدى الحكومة جيوبا مالية في بعض الوزارات، وما تبقى من القرض يمكن من خلالها تسديد الرواتب".