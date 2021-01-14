أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

تنشر السومرية نيوز قائمة بأسعار الذهب الأجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (14 كانون الثاني2021).

ففي أسواق الجملة ل‍ ‍‍شارع النهر في ‍ ‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 371.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 366.500 دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 345.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 340.000.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 375 و 390 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 350 و365 ألفاً.

علما أن المثقال الواحد يساوي( خمسة غرامات).