متوسط صادرات النفط العراقية الى امريكا بلغت 84 الف برميل يوميا

وقالت الادارة في تقرير لها اطلعت عليها السومرية نيوز ان "الصادرات العراقية انخفضت بمقدار 34 الف برميل يوميا لتصل الى 84.75 الف برميل يوميا خلال شهر كانون الاول بعد ان كانت بمعدل 118.75 الف برميل يوميا خلال شهر تشرين الثاني".واضافت ان "العراق صدر النفط الخام لامريكا في الاسبوع الاول من الشهر الماضي بمعدل 109 الف برميل يوميا، فيما لم يتم تصدير اي كمية من النفط الخام لامريكا في الاسبوع الثاني، وبلغت هذه الصادرات في الاسبوع الثالث معدل 105 الف برميل يوميا، فيما بلغت هذه الصادرات في الاسبوع الرابع معدل 123 الف برميل يوميا".واشارت الى ان "امريكا تقوم بشراء النفط الخام من 8 دول رئيسية تشمل كل من كندا والسعودية والعراق والاكوادور والبرازيل ونيجيريا والمكسيك وكولومبيا.