نائب يستبعد تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الموازنة

وقال كوجر في حديث للسومرية نيوز، ان "سعر الصرف للدولار مقابل العملة المحلية ضمن الموازنة الاتحادية سيبقى كما هو على اعتبار ان اي تراجع عن هذا السعر معناه رفع رقم العجز بالموازنة الى ارقام فلكية بما لا يقل عن زيادة 22 تريليون دينار اضافة الى جميع أرقام الموازنة بنيت على أساس الرقم المسجل حاليا وأي تغيير فيها معناه تغيير كل الموازنة بشكل جذري".واضاف كوجر ان "هنالك توجه لدى اللجنة ومجلس النواب الى خفض حجم العجز الكلي بالموازنة وبالتالي خفض الإنفاق الموازنة، حيث ذهبنا الى اختيار موازنة 2019 مع زيادة تقريبية تصل الى 7% عليها والرقم المتوقع لحجم الموازنة الكلي سيكون مابين 120-130 تريليون دينار وفي اقصى الحدود 135 تريليون دينار ما يعني تخفيض ما بين 35-40 تريليون دينار من العجز الكلي".