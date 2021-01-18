بمناسبة تعيينهم.. نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية يؤدون اليمين

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت السومرية نيوز منه، " ادى اليوم الاثنين الموافق 18 /1 /2021 السادة القضاة اعضاء محكمة التمييز الاتحادية كلا من نجم احمد عبد الله و كاظم عباس حبيب و حسن فؤاد منعم اليمين امام رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان بمناسبة تعيينهم بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية".وتابع، "وحضر مراسيم اداء اليمين السادة نائب رئيس محكمة التمييز زيدون سعدون بشار ورئيس الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود".