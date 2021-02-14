البنك المركزي: الاحتياط النقدي بلغ 50 مليار دولار في 2020 (فيديو)



كشف مدير عام الاستثمارات والتحويلات الخارجية في البنك المركزي العراقي مازن صباح، ان الاحتياط النقدي للبنك، بلغ 50 مليار دولار في عام 2020، مبيناً ان الجزء الاعظم منها تكون بصيغة ودائع.

