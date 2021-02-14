المالية النيابية ترجح تمرير الموازنة الثلاثاء المقبل

عضو اللجنة أحمد حمه قال في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "جميع مواد وفقرات الموازنة قد حسمت، باستثناء حصة الإقليم التي اعترضت عليها الكتل الشيعية ولم تحسم بعد".وأضاف أن "الحوارات مستمرة داخل البرلمان ومن المؤمل التوصل الى اتفاق نهائي خلال الـ48 ساعة المقبلة"، مشيراً الى أنه "في حال تم حسمها من المرجح أن يتم تمرير الموازنة يوم الثلاثاء".وأوضح حمه أن "الحكومة لم تسجل أي ملاحظات على حصة الاقليم، والاعتراض داخل الكتل الشيعية".