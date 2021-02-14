الزراعة النيابية: الاضرار بالمنتج المحلي خطة خبيثة لإبقاء العراق مستورداً

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان ان "اللجنة وخلال عملها الرقابي والتشريعي مستمرة في عملها من اجل زيادة الانتاج المحلي واستمرار الاكتفاء الذاتي الذي وصل الى مستويات مرتفعة باغلب المنتجات زراعية كانت او حيوانية".واضاف ان "البعض لا يروق له هذا الانتاج الوفير والاكتفاء الكامل بل تحاول وبخطط خبيثة اغراق السوق بمنتجات المحلي منها افضل واحسن ولكنها تعكف على ضرب المنتج المحلي لإبقاء العراق مستوردا ولضرب انتاجه الزراعي والحيواني".وشدد الشمري على ضرورة "الضرب من حديد على كل من يحاول ضرب الاقتصاد الوطني والذي بدأ بالانتعاش مستفيدا من الخطط السليمة بتعاون اللجنة مع الجهات المعنية".واكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية على "ضرورة سن قوانين خاصة لمحاسبة ومحاكمة من يحاول ضرب الاقتصاد الوطني باي شكل وتقديمهم للقضاء وتغريمهم والحكم عليهم بأقسى العقوبات القانونية الخاصة بذلك".