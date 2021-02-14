روسيا تطرح توقعاً بشأن متوسط ​​سعر برميل النفط العام الحالي

وذكر نوفاك، في حديث تلفزيوني اليوم، أن الأسعار الحالية تتوافق تماما مع الوضع في السوق، ووصفها بالمتزنة.وأضاف: "خلال الأشهر القليلة الماضية، كان تذبذب أسعار النفط منخفضا، مما يعني أن السوق متزنة، وأن الأسعار التي نراها في السوق اليوم تتوافق بالتأكيد مع حالة السوق".ونوه نوفاك، بأن سوق الطاقة تعافت جزئيا، وتباطأ انخفاض الطلب على النفط في عام 2020 من 20-25٪ إلى 8-9٪ في نهاية السنة.وقال: "لقد حدث انتعاش بشكل جزئي، ولكن ليس حتى النهاية بشكل كامل. من أعمق نقطة هبوط للسوق في أبريل - مايو، وحتى نهاية عام 2020، تعافت السوق جزئيا.