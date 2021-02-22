بالوثيقة.. جمع تواقيع نيابية للاطلاع على الموازنة قبل إقراراها بساعات

جمع نواب في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، تواقيع لمطالبة رئيس مجلس النواب بتسليم النسخة النهائية للموازنة قبل 72 ساعة من جلسة اقرارها.

وقال النائب عن كتلة القانون، خلف عبد الصمد في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إنه "قام بجمع تواقيع عدد من النواب لتسليم النسخة النهائية لمشروع الموازنة قبل 72 ساعة من جلسة اقرارها".



ودعا عبد الصمد، رئيس مجلس النواب الى "الاستجابة لهذا الطلب و تطبيقه دون تأخير حتى يتمكن اعضاء مجلس النواب من الاطلاع بشكل تفصيلي على فقرات الموازنة بشكلها النهائي وعدم اضافة اي تعديلات لاحقة مما قد تسبب ارباكا للموازنة".