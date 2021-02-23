المالية النيابية تعلن التوصل لاتفاق شبه نهائي على موازنة 2021

وقالت اللجنة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه،" إنها أرسلت كتاباً إلى رئاسة مجلس النواب في الخامس عشر من شهر شباط الجاري، ذكرت فيه انها قد اكملت المسودة شبه النهائية لمشروع موازنة 2021، والنقطة الوحيدة المعلقة هو النص الخاص بالتزامات اقليم كوردستان والذي تم ذكر تفاصيله في المادة ١١ من مشروع القانون".وأضافت "اجتمعنا مع الكتل السياسية من مختلف المكونات لتقريب وجهات النظر والخروج بتوافق على مجمل النصوص الواردة في تلك المسودة ولكن الى الان ننتظر صيغة نهائية للاتفاق حول المادة المتعلقة بالإقليم".وتابعت اللجنة "مما تقدم نطالب جميع الكتل المعنية بالاسراع بمناقشاتها والتوصل لاتفاق بشأن ما ورد في المسودة التي عرضت عليها".وأشارت الى انه "على الرغم من محاولة البعض خلط الاوراق والتهجم على اعضائها الا انها قد بذلت جهودا كبيرة لتضمين جميع حقوق المواطنين موظفين وغير موظفين والعاملين في جميع القطاعات ولجميع المكونات في مشروع قانون الموازنة على مستوى شرائح بعينها او وزارات او محافظات لضمان اقامة المشاريع الخدمية والاستراتيجية ولتضمين حقوق العاملين في القطاع العام والخاص".