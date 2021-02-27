صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة "صفر" خلال 7 أيام

وقالت الإدارة في تقرير لها إن متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ست دول بلغت 3.634 ملايين يوميا منخفضة بمقدار1584 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.218 ملايين برميل.

واضاف التقرير ان امريكا لم تستورد النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه والبالغ 114 ألف برميل.واشار الى ان اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 2.831 مليون برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 355 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي ابلغت الاستيرادات منها بمعدل 200 الف برميل يوميا، ثم السعودية وبكمية بلغت كمعدل 237 ألف برميل يوميا.ووفقا للإدارة فإن “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت 55 ألف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 50 الف برميل يوميا.