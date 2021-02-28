تعرف على أبرز المواد والفقرات التي تم تضمينها في موازنة 2021

- تخصيصات المشمولين بقرار 315 وعقود وأجور وزارة الكهرباء والإداريين والحرفيين والكتاب والحراس وموظفي الخدمة المتطوعين وستصرف للذين لم يستلموا الرواتب فور إقرار الموازنة.- تخصيصات جميع المحاضرين والعقود والاجراء اليوميين والملاكات الساندة وحملة الشهادات العليا في الوزارات والدوائر وعقود مفوضية الانتخابات.- تخصيصات الخريجين من الأطباء والمهن الصحية والساندة ومنهم العلوميون وشمولهم بالتعيين ضمن الـ 68 ألف درجة وظيفية مع مباشرتهم.- إدراج وتضمين مستحقات المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية والحشد الشعبي لإعادتهم إلى الخدمة.- إضافة المخصصات والمستحقات للملاكات الادارية والفنيين والساندة في وزارة الصحة وتعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا- تحويل حملة شهادات البكالوريوس فأعلى على الملاك المدني في الوزارات الأمنية- الغاء الاستقطاعات وضريبة الدخل على رواتب الموظفين والمتقاعدين- توزيع قطع الأراضي لشرائح المجتمع كافة- منحة الصحفيين والفنانين والأدباء- مستحقات الفلاحين ودعم القطاع الصناعي- زيادة عدد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة المبالغ الممنوحة لهم