تعرف على أبرز المواد والفقرات التي تم تضمينها في موازنة 2021

- تخصيصات المشمولين بقرار 315 وعقود وأجور وزارة الكهرباء والإداريين والحرفيين والكتاب والحراس وموظفي الخدمة المتطوعين وستصرف للذين لم يستلموا الرواتب فور إقرار الموازنة.
- تخصيصات جميع المحاضرين والعقود والاجراء اليوميين والملاكات الساندة وحملة الشهادات العليا في الوزارات والدوائر وعقود مفوضية الانتخابات.
- تخصيصات الخريجين من الأطباء والمهن الصحية والساندة ومنهم العلوميون وشمولهم بالتعيين ضمن الـ 68 ألف درجة وظيفية مع مباشرتهم.
- إدراج وتضمين مستحقات المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية والحشد الشعبي لإعادتهم إلى الخدمة.
- إضافة المخصصات والمستحقات للملاكات الادارية والفنيين والساندة في وزارة الصحة وتعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا
- تحويل حملة شهادات البكالوريوس فأعلى على الملاك المدني في الوزارات الأمنية
- الغاء الاستقطاعات وضريبة الدخل على رواتب الموظفين والمتقاعدين
- توزيع قطع الأراضي لشرائح المجتمع كافة
- منحة الصحفيين والفنانين والأدباء
- مستحقات الفلاحين ودعم القطاع الصناعي
- زيادة عدد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة المبالغ الممنوحة لهم