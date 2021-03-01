وزير النفط: ستوقف عملية حرق الغاز المصاحب في 2024

وقال الوزير في تصريح تابعته "السومرية نيوز"، إن العام 2024 سيشهد وللمرة الأولى بتاريخ البلاد، إيقاف حرق الغاز المصاحب في ثلاثة حقول لشركات الخدمة النفطية هي: الرميلة والزبير وغرب القرنة 2"، موضحا أن "الوزارة تركز جهودها لتسريع مشاريع الاستثمار في الغاز للاستفادة بشكل اكبر من الغاز المصاحب للتخلص نهائيا من ظاهرة حرقه".واضاف أن "شركة غاز البصرة تضيف سنويا مشاريع استثمارية تجاوزت ثلاثة مليارات دولار لمعالجة الغاز المصاحب للنفط بثلاثة حقول للتراخيص النفطية، لتجهيز محطات انتاج الكهرباء الغازية بوقود التشغيل من الغاز الطبيعي وتوفير الغاز السائل والمكثفات الضرورية للاستهلاك المحلي".وشركة غاز البصرة، هي مشروع مشترك مدته 25 عاما بين شركة غاز الجنوب العراقية التي تمتلك فيها أسهما بنسبة 51 بالمئة، وشركة شل التي تمتلك أسهما بنسبة 44 بالمئة اضافة الى شركة ميتسوبيشي.