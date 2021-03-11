المالية تعتزم الغاء عقد ابرمه مصرف الرافدين مع شركة للدفع الالكتروني

المصدر ذكر في حديث للسومرية نيوز، ان "وزارة المالية تحفظت على العقد وتعتزم الغاءه بسبب احتوائه على بنود تضر بالمال العام".واوضح المصدر، ان "العقد المبرم يتضمن شروطا وغرامات تترتب على مصرف الرافدين في حال عدم الالتزام ببنوده، تصل الى ٦٠٠ مليون دولار للسنوات الخمس الاولى، و ٥٠٠ مليون للسنوات الخمس الثانية، و٤٠٠ مليون للثالثة و٣٠٠ مليون للرابعة، فضلا عن فرض عمولات على رواتب الموظفين".