واشنطن تستثني العراق وتسمح باستيراد الكهرباء من ايران

ويعد هذا الإعفاء الأول الذي يعطى في ظلّ إدارة جو بايدن ولأطول مدة يسمح بها القانون، ويأتي قبل أيام من "حوار استراتيجي" بين البلدين.ومن الواضح أن إدارة جو بايدن ترغب بمدّ اليد إلى الحكومة العراقية من خلال هذه الخطوة، قبل "حوار استراتيجي" جديد من المقرر أن ينطلق افتراضياً في السابع من نيسان/أبريلوتواجه بغداد نقاط خلافية مع طهران التي تطالبها بسداد ما يزيد عن 6 مليارات دولار وهي فواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء العراقية حيث تمنع العقوبات الأميركية من دفع أي مبلغ بالدولار لإيران.لكن مصادر غربية تقول بأن المسؤولين العراقيين مُنحوا ضوءاً أخضر من الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال المستحقة لإيران مقابل واردات الغاز، والبالغة ملياري دولار، عبر حساب مصرفي سويسري.