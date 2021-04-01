دولتان عربيتان تقترحان تمديد تخفيضات إنتاج "أوبك+" لشهرين

وقال المصدر إن السعودية اقترحت بدورها تمديد التخفيضات لشهرين، مضيفا أن "السعوديين أكدوا في الاجتماع على حق الرياض في مراجعة خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا بشكل منتظم".ولفت إلى أن "مجموعة أوبك+ تبحث إمكانية تمديد تخفيضات الإنتاج في يونيو أم تزيد"، في حين أن "أغلبية داخل المجموعة تدعم تمديد خفض إنتاج النفط شهرا واحدا".وقبيل الاجتماع، قال مندوبون بـ"أوبك+" إن المجموعة ستبقي على الأرجح على أغلب تلك التخفيضات قائمة، نظرا لضعف توقعات الطلب بسبب إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا.وتخفض" أوبك+" الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميا لدعم الأسعار، فيما تضيف السعودية مليون برميل يوميا لتلك التخفيضات.