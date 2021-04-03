المالية النيابية تتحدث عن رواتب العقود والأجراء في الموازنة

وقالت عضو اللجنة أخلاص الدليمي، وفقاً للوكالة الرسمية، إن "هناك أعدادا كبيرة من المشمولين بالقرار 315 من العقود والأجراء اليوميين والمحاضرين"، مشيرة إلى "تخصيص 900 مليار دينار لتغطية نفقاتهم طيلة عام 2021".وأضافت، أن "التخصيصات المتضمنة في موازنة 2021 كفلت تغطية الرواتب لعام كامل فقط من دون أن تكون هناك زيادة في الرواتب، لاسيما وأن الحد الأدنى 460 ألفا للمتعاقد و370 ألفا للأجير وبحسب الشهادة ".ونوهت الدليمي عن "وجود فقرة في موازنة 2021 المصوت عليها تتضمن تثبيت أصحاب العقود ممن لديه خدمة ثماني سنوات فما فوق".