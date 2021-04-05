Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
بالوثيقة.. بدر النيابية تطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان بشأن "المحاضرين"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تراجع اسعار النفط رغم قرار الرفع التدريجي لقيود تخفيض الانتاج

اقتصاد

2021-04-05 | 01:43
تراجع اسعار النفط رغم قرار الرفع التدريجي لقيود تخفيض الانتاج
765 مشاهدة

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتقلص المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة بعد أن اتفقت أوبك + الأسبوع الماضي على تخفيف تدريجي لبعض تخفيضات الإنتاج بين أيار وتموز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو حزيران 61 سنتا أو 0.62بالمئة إلى 64.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تحميل لشهر ايار 60.88 دولار للبرميل منخفضا 58 سنتا أو 0.94 بالمئة.

وارتفع كلا العقدين بأكثر من 2 دولار للبرميل يوم الخميس الماضي، حيث نظر المستثمرون إلى قرار أوبك+ على أنه تأكيد على الانتعاش الذي يقوده الطلب وتعزز التفاؤل من خطة الإنفاق على البنية التحتية التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغة 2 تريليون دولار.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، في مجموعة تعرف باسم أوبك +، على تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميًا في ايار، و 350 ألف برميل أخرى في حزيران، و 400 ألف برميل أخرى أو نحو ذلك في تموز.

جاء القرار بعد أن دعت الإدارة الأمريكية الجديدة المملكة العربية السعودية إلى إبقاء الطاقة في متناول المستهلكين على الرغم من مخاوف الطلب حيث لا تزال أجزاء من أوروبا قيد الإغلاق بينما يمكن لليابان توسيع إجراءات الطوارئ حسب الحاجة لاحتواء موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وستأتي معظم الزيادة في الإمدادات من السعودية، أكبر مصدر في العالم ، التي قالت إنها ستلغي تدريجيا تخفيضاتها الطوعية الإضافية بحلول يوليو تموز، في خطوة ستضيف مليون برميل يوميا.

يركز المستثمرون هذا الأسبوع على المحادثات غير المباشرة في فيينا بين إيران والولايات المتحدة كجزء من مفاوضات أوسع لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية.

وقبيل المحادثات ، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها تريد من الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات ورفضت أي تخفيف "خطوة بخطوة" للقيود.

قال هنري روما المحلل في أوراسيا الدبلوماسية قد تمتد لأشهر والامتثال النووي قد يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أشهر" ، مضيفًا أن تنفيذ مثل هذه الصفقة وزيادة صادرات النفط يمكن أن يمتد حتى أوائل عام 2022.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
02:41 | 2021-04-05 02:41
02:27 | 2021-04-05 02:27
02:26 | 2021-04-05 02:26
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لهذا اليوم
28.28%
03:44 | 2021-04-03
اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لهذا اليوم
03:44 | 2021-04-03
بالصور: مكتب السيستاني يعلن إمساكيات شهر رمضان المبارك لمحافظات العراق
17.76%
05:01 | 2021-04-04
بالصور: مكتب السيستاني يعلن إمساكيات شهر رمضان المبارك لمحافظات العراق
05:01 | 2021-04-04
تعرف على سعر صرف الدولار في بغداد وعدد من المحافظات
15.58%
03:28 | 2021-04-04
تعرف على سعر صرف الدولار في بغداد وعدد من المحافظات
03:28 | 2021-04-04
اللجنة المالية ترد على مقترح توزيع الرواتب بالدولار
15.35%
02:54 | 2021-04-04
اللجنة المالية ترد على مقترح توزيع الرواتب بالدولار
02:54 | 2021-04-04
التوعية والاعلام البيئي تصدر بياناً بشأن &quot;السحابة الكبريتية&quot;
12.39%
16:55 | 2021-04-04
التوعية والاعلام البيئي تصدر بياناً بشأن "السحابة الكبريتية"
16:55 | 2021-04-04
افتتاح خط طيران مباشر بين بغداد واحدى العواصم العربية
10.63%
03:56 | 2021-04-04
افتتاح خط طيران مباشر بين بغداد واحدى العواصم العربية
03:56 | 2021-04-04
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.