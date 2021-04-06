الذهب يسجل أعلى مستوى لأكثر من أسبوع

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.45٪ إلى 1736.60 دولارًا للأوقية بحلول 06:22بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 مارس عند 1735.30 دولارا.كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4٪ لتصل إلى 1734.80 دولارًا أمريكيًا لكل دولار أوقية.انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريبًا مقابل سلة من العملات المنافسة ، مما يجعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة.تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية المعيارية ، مبتعدة أكثر من ذروة 14 شهرًا التي حققتها الأسبوع الماضي. عوائد السندات المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة ذهب بدون فائدة.بالنسبة للمعادن الاخرى كانت الفضة ثابتة عند 24.90 دولارًا للأونصة، بينما نزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2654.33 دولار للأوقية. البلاتين تراجع طفيفًا بنسبة 0.1٪ إلى 1،207.50 دولارًا للأونصة.