Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الكاظمي يطلق وعداً بشأن "المحاضرين"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

نائب يكشف عن مؤامرة لضرب القطاع الزراعي والمنتج المحلي

اقتصاد

2021-04-06 | 03:44
نائب يكشف عن مؤامرة لضرب القطاع الزراعي والمنتج المحلي
1,734 مشاهدة

السومرية نيوز/ بغداد
كشف عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية علي البديري، اليوم الثلاثاء، عن التفاف على القوانين ومحاولة لدس السم في العسل في سبيل ضرب القطاع الزراعي والمنتج المحلي من قبل اللجنة الاقتصادية الحكومية.

وقال البديري في حديث للسومرية نيوز، انه "وبعد ارتفاع أسعار محصول الطماطم بالأسواق المحلية، فان اللجنة الاقتصادية في قرار مستغرب وينطوي على شبهات عديدة فقد رفعت مقترح قرار الى مجلس الوزراء للتصويت عليه بجلسة اليوم، يتضمن فتح جميع المنافذ الحدودية لاستيراد جميع المحاصيل الزراعية سواء التي لها مشابه محلي او لا يوجد لها مشابه بذريعة حماية المستهلك وتغطية احتياج السوق"، مبينا انه "كان الاجدر بحال رغبة اللجنة الاقتصادية الحكومية تحقيق توازن السوق بشكل فعلي ان تقترح استيراد كميات محددة من المنتج الذي يعاني نقص المعروض فقط وليس فتح الأبواب لجميع المحاصيل".

واضاف البديري، ان "المنتج المحلي يتعرض لمؤامرة خطيرة تقودها مافيات متنفذة، تريد ابقاء العراق رهينة باجندات خارجية من خلال استمرار تكبيل العراق بالمستورد وانهاء اي محاولات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اي سلعة"، لافتا الى ان "الفلاحين والمزارعين بحال عدم التراجع عن هذا القرار والتصويت عليه، فستكون لهم تظاهرات ضخمة في جميع المحافظات".

واكد انه "بحال استمرار هذا التأمر على القطاع الزراعي فاننا سنذهب الى تقديم طلب برلماني لتشكيل لجنة تحقيقية مع جميع المعنيين بملف الاستيراد للمحاصيل الزراعية مهما كان مكانهم او الجهة الداعمة لهم"، داعيا مجلس الوزراء، الى "رفض هذا المقترح وتعديله ليتضمن فقط السلع التي فيها نقص بالمعروض وبكميات محددة لا تضر بالمنتج المحلي".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:42 | 2021-04-06 06:42
06:35 | 2021-04-06 06:35
06:32 | 2021-04-06 06:32
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
التوعية والاعلام البيئي تصدر بياناً بشأن &quot;السحابة الكبريتية&quot;
21.88%
16:55 | 2021-04-04
التوعية والاعلام البيئي تصدر بياناً بشأن "السحابة الكبريتية"
16:55 | 2021-04-04
الداخلية تصدر توضحياً بشأن الرجل الذي أطلق النار على طليقته
19.5%
09:00 | 2021-04-05
الداخلية تصدر توضحياً بشأن الرجل الذي أطلق النار على طليقته
09:00 | 2021-04-05
اسعار صرف الدولار الامريكي في بغداد والمحافظات
17%
04:20 | 2021-04-05
اسعار صرف الدولار الامريكي في بغداد والمحافظات
04:20 | 2021-04-05
لجنة التربية النيابية تزف خبرا سارا للمحاضرين المجانيين
14.81%
07:48 | 2021-04-05
لجنة التربية النيابية تزف خبرا سارا للمحاضرين المجانيين
07:48 | 2021-04-05
الغاز البركاني السام يتلاشى باجواء العراق (فيديو)
Play
14.53%
05:28 | 2021-04-05
الغاز البركاني السام يتلاشى باجواء العراق (فيديو)
05:28 | 2021-04-05
الأردن تعلن السيطرة على محاولة &quot;الانقلاب&quot; وتشخص تورط &quot;جهات خارجية&quot;
12.27%
09:22 | 2021-04-04
الأردن تعلن السيطرة على محاولة "الانقلاب" وتشخص تورط "جهات خارجية"
09:22 | 2021-04-04
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.