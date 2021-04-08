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تعرف على أسعار الذهب في الاسواق العراقية
اقتصاد
2021-04-08 | 20:51
المصدر:
السومرية نيوز
1,565 مشاهدة
ارتفع سعر غرام الذهب في الاسواق العراقية، اليوم الخميس، بشكل محدود مع تحرك بالسعر العالمي للذهب.
وفي ما يلي سعر الذهب بالسوق العراقي:
الفئة السعر
عيار الذهب 24 81980 ديناراً
عيار الذهب 21 71734 ديناراً
عيار الذهب 18 61486 ديناراً
»
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