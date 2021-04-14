بالوثيقة: البنك المركزي يقرر زيادة مبيعاته من العملة الصعبة

وبحسب وثيقة صادرة من البنكوموجهة الى المصارف وشركات الصرافة وشركات التوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية كافة، قال نائب المحافظ عمار حمد خلف أنه "لأغراض تلبية الطلبات على العملة الأجنبية ولغرض تحقيق أهداف السياسة النقدية وضمان استقرار سعر الصرف، قرر البنك المركزي العراقي زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية، للجهات أعلاه وتلبيتها بالكاملوكما مبين أدناه:حصة المصرف 200000 دولار في الأسبوع- حصة شركة الصرافة الفئة A 1500000 دولار في الأسبوع- حصة شركة الصرافة الفئة B 500000 دولار في الأسبوع- حصة شركة الصرافة الفئة C 50000 دولار في الأسبوع