توقعات بارتفاع اسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل خلال الأشهر المقبلة

وذكر البنك، إنه "من المتوقع أن يرتفع سعر مزيج برنت إلى 80 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 77 دولارا خلال الأشهر الستة المقبلة".واضاف البنك "نتوقع أكبر قفزة للطلب على النفط على الإطلاق، زيادة 5.2 ملايين برميل يوميا خلال الأشهر الستة المقبلة"، مشيرا إلى تسارع التطعيمات في أوروبا وتحرير الطلب الكامن على السفر".وتابع أن "تخفيف قيود السفر الدولية في أيار سيقود لتعافي الطلب على وقود الطائرات بواقع 1.5 مليون برميل يوميا".ويتوقع البنك أن "تتعافى أسعار الذهب عند ألفي دولار للأوقية خلال الأشهر الستة المقبلة وقال إن من السابق لأوانه أن تنافس بتكوين المعدن الأصفر في الطلب على ملاذ آمن، مضيفا أن "الاثنين يمكن أن يتواجدا معا".