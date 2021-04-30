هبوط أسعار النفط بعد أن لامست أعلى مستوياتها في 6 أسابيع

وهبط خام برنت 31 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 68.25 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش في آخر يوم تداول لعقد يونيو حزيران.فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو 06:59 دولارًا للبرميل ، بانخفاض 42 سنتًا أو 0.7٪.وتعرضت الأسعار لضغوط بعد أن تباطأ نمو نشاط المصانع في الصين وفشل التوقعات في نيسان، على الرغم من أن مسح القطاع الخاص أظهر أن نشاط المصانع في اليابان توسع في نيسان بأسرع وتيرة منذ أوائل عام 2018.وبرنت في طريقه للارتفاع بنحو 8٪ في نيسان، بينما قد يشهد خام غرب تكساس الوسيط مكاسب تقارب 10٪ لهذا الشهر.وسيكون هذا خامس مكاسب شهرية لهم في ستة أشهر حيث عاد الطلب العالمي تقريبًا إلى مستويات ما قبل الوباء على خلفية التحفيز المالي وتخفيف الإغلاق بسبب الفيروس في بعض البلدان ، في حين خففت تخفيضات الإنتاج من أوبك وحلفائها بما في ذلك روسيا النفط الخام، زيادة العرض.