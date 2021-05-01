ارتفاع بحجم الصادرات النفطية العراقية الى الولايات المتحدة

حيث بلغ متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5 ملايين و728 ألف برميل يوميا مرتفعة بمقدار مليون و235 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ 4 ملايين و493 ألف برميل".وأوضح التقرير، أن "الولايات المتحدة استوردت النفط الخام من العراق بمعدل270 ألف برميل يوميا، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدله 34 ألف برميل يوميا".ولفت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3 ملايين و492 الف برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 608 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 480 ألف برميل يوميا، وكولومبيا بمعدل 294 ألف برميل يوميا".وتابع تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن "كمية الاستيرادات من النفط الخام من الاكوادور بلغت بمعدل 225 ألف برميل يوميا، تليها روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 169 ألف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 119 ألف برميل يوميا، وتليها البرازيل التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل71 الف برميل يوميا".