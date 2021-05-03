الرافدين يحدد فروعه المشمولة بمنح السلف للموظفين والمنتسبين

ودعا المصرف في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إلى "اعتماد الفروع المخصصة للتقديم على السلف".في ما يلي الفروع المشمولة بحسب بيان المصرف:فروع بغدادالباب الشرقي - فرع حي العامل - فرع الخنساء- فرع براثا- فرع القصر الابيض- فرع المعرفة- فرع المشتل- فرع الخلفاء- فرع الخضراء- فرع المصافي - فرع الحي العربي- فرع القدس- فرع سبع قصور - فرع الاعظمية - فرع الشعب - فرع باب المعظم"( فرع بابل - فرع الجسر )• فروع النجف الاشرف( فرع حي الامير - فرع السمنت )• فروع كربلاء المقدسة( فرع الشهداء - فرع الهندية )• فروع صلاح الدين( فرع بلد - فرع الدجيل - فرع تكريت )• فروع الديوانية( فرع القادسية - فرع الجانب الايمن )• فروع واسط( فرع قرطبة - فرع المشروع )• المثنى(فرع المثنى )• فروع ذي قار( فرع سوق الشيوخ - فرع اور - فرع النيل - فرع الشطرة )• فرع نينوى(فرع شارع نينوى 112 )• فروع الانبار(فرع الانبار – فرع الفلوجة )• فرع كركوك(الفرع الرئيسي )• فروع ديالى( فرع المقدادية - فرع الفاروق - فرع بلدروز- فرع ديالى )• فروع البصرة( فرع البصرة - فرع الصيادلة - فرع الاستقلال - فرع المدينة )• فروع ميسان( فرع الهادي - فرع العمارة – فرع ميسان)