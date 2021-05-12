تراجع اسعار الذهب عالميا بالتزامن مع ارتفاع طفيف للدولار

وقالت شبكة "سي إن بي سي"، إن تراجع الذهب يأتي قبيل بيانات أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة المرتقبة بشدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.وهبط الذهب بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش، في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1829.94 دولار للأونصة. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1830.30 دولار، فيما صعد مؤشر الدولار 0.3%، ما يجعل الذهب أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.في السياق ذاته، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لقمة أكثر من أسبوع، ما يرفع تكلفة فرصة حيازة الذهب، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 2945.02 دولار للأونصة، كما تراجعت الفضة 0.9% إلى 27.38، فيما خسر البلاتين 0.5% ليسجل 1229.02 دولار.وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعا، يوم السبت الماضي، إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ 6 أشهر، لتحقق بذلك أفضل أداء أسبوعي خلال هذه الفترة.وقالت شبكة "سي إن بي سي"، إن أسعار الذهب ارتفعت لأكثر من 1%، بعد تراجع غير متوقع في نمو الوظائف الأمريكية في أبريل/ نيسان، سرّع من خسائر الدولار وعوائد سندات الخزانة.