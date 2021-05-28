وزير النفط: أولوياتنا ايقاف حرق الغاز المصاحب للعمليات النفطية

أكد وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الجمعة، أن أهم أولويات وزارة النفط هو إيقاف حرق الغاز المصاحب للعمليات النفطية.

وخلال ترؤسه لسلسلة من الاجتماعات مع إدارات هيئات الحقول النفطية بمحافظة البصرة، قال عبد الجبار إن "أهم أولويات الوزارة وخططها الحالية والمستقبلية هي إيقاف حرق الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وتحويله الى طاقة مفيدة".

وأوعز الى جميع المسؤولين والعاملين في الشركات النفطية "ببذل اقصى الجهود لتنفيذ المشاريع التي تحقق الاهداف خلال المرحلة القصيرة والمتوسطة الامد، إضافة إلى العمل على تجاوز جميع الصعوبات المالية والصحية"، مشدداً على "أهمية إشراك الجهد الوطني المتمثل بشركات الحفر العراقية، والمشاريع النفطية، والمعدات الهندسية الثقيلة في مشاريع تطوير الحقول النفطية وقطاع التصفية والبنى التحتية وغير ذلك".

وأوضح البيان أن "هذه الاجتماعات تأتي في إطار متابعة قيادة القطاع النفطي ميدانياً لخطط برامج تطوير الحقول النفطية لادامة وزيادة الانتاج، فضلاً عن استثمار الغاز المصاحب، والمشاريع المتعلقة بزيادة الطاقات الخزنية والتصديرية ، ومد الانابيب البحرية وحقن المياه".

وذكر أن "الاجتماعات حضرها كلاً من وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ومدراء شركات نفط البصرة وغاز الجنوب، ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في مركز الوزارة، ومدير المكتب الاعلامي وعدد من المسؤولين المعنين في الشركات النفطية"